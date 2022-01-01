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Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
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Наборы чашек для съема масляных фильтров
    Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
    Арт. jonnesway_4606
    Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
    Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
      Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
      Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов

      Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4606

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		3.2
      Габариты
      		410х258х84
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект чашек для съема масляных фильтров 65-100 мм, 14шт Jonnesway AI050004 47033 представляет собой набор приспособлений для быстрого извлечения корпусных масляных фильтров при обслуживании автомобиля. Комплект широко используется в профессиональных автосервисах.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Простое использование
        • Надежность
        • Чашки располагаются в закрывающемся кейсе для удобства хранения и транспортировки