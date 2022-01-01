Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов

Комплект чашек для съема масляных фильтров 65-100 мм, 14шт Jonnesway AI050004 47033 представляет собой набор приспособлений для быстрого извлечения корпусных масляных фильтров при обслуживании автомобиля. Комплект широко используется в профессиональных автосервисах.

Преимущества