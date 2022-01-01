Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
Арт. jonnesway_4606
Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004 65-100 мм, 14 предметов
Арт. jonnesway_4606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|3.2
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Габариты
|410х258х84
- Комплект чашек для съема масляных фильтров 65-100 мм, 14шт Jonnesway AI050004 47033 представляет собой набор приспособлений для быстрого извлечения корпусных масляных фильтров при обслуживании автомобиля. Комплект широко используется в профессиональных автосервисах.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Простое использование
- Надежность
- Чашки располагаются в закрывающемся кейсе для удобства хранения и транспортировки