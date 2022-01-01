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Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682
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Соединительные кабели
    Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682
    Арт. О00000026168
    Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682
    Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682
      Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682
      Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682

      Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026168

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		5
      Управляющий разъем
      		7 pin
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682 - предназначен для соединения сварочного источника AlphaMIG-350 Plus + AlphaWF-1/AlphaWF-2 и механизма подачи проволоки.

        Преимущества

        • Кабеля соединяют вынесенный механизм, подающий проволоку, с элементом питания
        • Так же обеспечивают подачу охлаждающей жидкости
        • Комплект подходит подходит для сварочного источника AlphaMIG-350 Plus + AlphaWF-1/AlphaWF-2