Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682
Арт. О00000026168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|5
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Управляющий разъем
|7 pin
- Комплект соединительных кабелей Кедр 8012682 - предназначен для соединения сварочного источника AlphaMIG-350 Plus + AlphaWF-1/AlphaWF-2 и механизма подачи проволоки.
Преимущества
- Кабеля соединяют вынесенный механизм, подающий проволоку, с элементом питания
- Так же обеспечивают подачу охлаждающей жидкости
- Комплект подходит подходит для сварочного источника AlphaMIG-350 Plus + AlphaWF-1/AlphaWF-2