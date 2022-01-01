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Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3
    Арт. X699113434
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3

      Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113434

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		31.5
      Размеры внутреннего блока, мм
      		450x747x387
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер Electrolux (Электролюкс) EACM-12 DR/N3 серии Dio отличается малогабаритными размерами, что позволяет использовать его в небольших жилых и офисных помещениях (площадью до 35 м2). Прибор способен работать в трех режимах: Cool (охлаждение), Fan (вентиляция) и Dehumidify (осушение) и имеет 3 скорости вращения вентилятора. EACM-12 DR/N3 – энергоэффективный кондиционер с пониженным уровнем шума, трёхскоростным вентилятором и автоматическим удалением конденсата. Способен работать в автоматическом режиме. 