Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3

Мобильный кондиционер Electrolux (Электролюкс) EACM-12 DR/N3 серии Dio отличается малогабаритными размерами, что позволяет использовать его в небольших жилых и офисных помещениях (площадью до 35 м2). Прибор способен работать в трех режимах: Cool (охлаждение), Fan (вентиляция) и Dehumidify (осушение) и имеет 3 скорости вращения вентилятора. EACM-12 DR/N3 – энергоэффективный кондиционер с пониженным уровнем шума, трёхскоростным вентилятором и автоматическим удалением конденсата. Способен работать в автоматическом режиме.