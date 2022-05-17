Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E

Преимущества

Аэродинамическая форма корпуса сочетает в себе эффективность инженерной мысли и элегантный европейский дизайн

Расширенный воздухозаборник и вынесенные по краям конвектора шасси усиливают поток, проходящего сквозь прибор воздуха, тем самым обеспечивая быстрый и комфортный обогрев

Современный Х-образный монолитный нагревательный элемент, выполненный из однородного алюминиевого сплава не издает шума во время работы, и обладает повышенной износостойкостью. Срок службы нагревательного элемента - 25 лет

Расширеный функционал блока управления Transformer Electronic позволяет программировать работу конвектора в рамках 24 часов, способен с высокой точностью контролировать окружающую температуру и поддерживает мягкое тепло не перегревая воздух в помещении

Конвектор Electrolux серии Air Gate Transformer Eco включает в себя уникальную технологию фильтрации воздуха BIO Filter System, которая удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены

Электрический конвектор европейского брэнда Electrolux серии Air Gate Transformer Eco с электронным управлением соответствует всем современным запросам в комфорте использования. Благодаря электронному регулятору температуры конвектор имеет точность настройки до 1°С. Параметры отображаются на цифровом дисплее и помогут выбрать наилучшие условия обогрева. Прибор предназначен для комнат до 20 кв. м. Автоматическое отключение сработает при перегреве, критическом наклоне или опрокидывании.