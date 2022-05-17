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Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E
    Арт. 704305262
    5.0
    2
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E

      Электрический конвектор Electrolux ECH/AG2T-1500E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305262
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		640х404х91
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрический конвектор европейского брэнда Electrolux серии Air Gate Transformer Eco с электронным управлением соответствует всем современным запросам в комфорте использования. Благодаря электронному регулятору температуры конвектор имеет точность настройки до 1°С. Параметры отображаются на цифровом дисплее и помогут выбрать наилучшие условия обогрева. Прибор предназначен для комнат до 20 кв. м. Автоматическое отключение сработает при перегреве, критическом наклоне или опрокидывании.

        Преимущества

        • Аэродинамическая форма корпуса сочетает в себе эффективность инженерной мысли и элегантный европейский дизайн
        • Расширенный воздухозаборник и вынесенные по краям конвектора шасси усиливают поток, проходящего сквозь прибор воздуха, тем самым обеспечивая быстрый и комфортный обогрев
        • Современный Х-образный монолитный нагревательный элемент, выполненный из однородного алюминиевого сплава не издает шума во время работы, и обладает повышенной износостойкостью. Срок службы нагревательного элемента - 25 лет
        • Расширеный функционал блока управления Transformer Electronic позволяет программировать работу конвектора в рамках 24 часов, способен с высокой точностью контролировать окружающую температуру и поддерживает мягкое тепло не перегревая воздух в помещении
        • Конвектор Electrolux серии Air Gate Transformer Eco включает в себя уникальную технологию фильтрации воздуха BIO Filter System, которая удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены