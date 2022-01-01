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Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, AG010038A
Найти аналог
Манометры для шин
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, AG010038A
    Арт. jonnesway_4523
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, AG010038A

      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, AG010038A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4523

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Измерение барометрической высоты
      		Нет
      Расчет барометрического давления воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Манометр для шин Jonnesway AG010038A 48749 пригодится для подкачивания, стравливания и контроля давления в пневматических шинах. Имеет легко читаемую стрелочную шкалу, что делает рабочий процесс комфортнее.

        Преимущества:

        • Компактные размеры
        • Легкий вес