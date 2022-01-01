Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, AG010038A

Преимущества:

Компактные размеры

Легкий вес

Манометр для шин Jonnesway AG010038A 48749 пригодится для подкачивания, стравливания и контроля давления в пневматических шинах. Имеет легко читаемую стрелочную шкалу, что делает рабочий процесс комфортнее.