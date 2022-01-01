Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, AG010038A
Арт. jonnesway_4523
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Измерение барометрической высоты
|Нет
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Расчет барометрического давления воздуха
|Нет
- Манометр для шин Jonnesway AG010038A 48749 пригодится для подкачивания, стравливания и контроля давления в пневматических шинах. Имеет легко читаемую стрелочную шкалу, что делает рабочий процесс комфортнее.
Преимущества:
- Компактные размеры
- Легкий вес