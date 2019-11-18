Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
Арт. X132802211118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты экрана, мм
|95x36
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076 - подходит для сварки в режимах MMA, TIG, MIG/MAG. Удобная регулировка настроек поможет быстро и точно подобрать характеристики для работы. Данная модель обладает оригинальным дизайном, который заинтересует настоящих энтузиастов, желающих выразить себя в каждой детали своего дела.
Преимущества
- Уникальный дизайн
- Светофильтр «Хамелеон»
- Технология Natural Color
- Зона обзора – 95x36 мм
- Диапазон светопропускания - 9-13 DIN
- Количество сенсоров – 2 шт
- Режимы Сварка/Шлифовка
- Плавная настройка чувствительности и степени затемнения
- Выполнена из ударопрочного полиамида