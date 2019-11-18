Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076 - подходит для сварки в режимах MMA, TIG, MIG/MAG. Удобная регулировка настроек поможет быстро и точно подобрать характеристики для работы. Данная модель обладает оригинальным дизайном, который заинтересует настоящих энтузиастов, желающих выразить себя в каждой детали своего дела.

Преимущества