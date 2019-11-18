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Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
3.0
2
3 680 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
    Арт. X132802211118
    3.0
    2
    Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
    Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
    Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
    Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
    Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
      Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
      Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
      Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
      Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076
      Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076

      Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076

      3 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132802211118
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты экрана, мм
      		95x36
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      3 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Сварочный шлем Fubag Хамелеон Optima Team 9-13 Silver 38076 - подходит для сварки в режимах MMA, TIG, MIG/MAG. Удобная регулировка настроек поможет быстро и точно подобрать характеристики для работы. Данная модель обладает оригинальным дизайном, который заинтересует настоящих энтузиастов, желающих выразить себя в каждой детали своего дела.

        Преимущества 

        • Уникальный дизайн
        • Светофильтр «Хамелеон»
        • Технология Natural Color
        • Зона обзора – 95x36 мм
        • Диапазон светопропускания - 9-13 DIN
        • Количество сенсоров – 2 шт
        • Режимы Сварка/Шлифовка
        • Плавная настройка чувствительности и степени затемнения
        • Выполнена из ударопрочного полиамида