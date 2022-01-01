Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-9 MAX EXPERT

SUN-9 MAX EXPERT – новинка 2017-го модельного года в ассортименте AURORA. Новая концепция блока светофильтра - EXPERT - отличается от предшественников улучшенными характеристиками оптического класса 1/1/1/1 по рассеиванию света, однородности затемнения и угловой зависимости; уникальным диапазоном степени затемнения от 3DIN и новой панелью управления на внутренней стороне щитка. Съёмный элемент питания с продолжительным сроком службы, может быть заменён сварщиком самостоятельно, в случае необходимости. Щиток может быть дооснащён увеличительными стёклами. Маска SUN-9 может использовться вместе с респиратором и установливаться на строительную каску.

Жидкокристаллический фильтр маски одинаково эффективен для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE, а так же для сварки на малых токах TIG AC/DC от 3А (AC) и 5А при работе с DC током!

Оголовье маски, с мягким налобником, - позволяет добиться оптимального расположения щитка относительно лица оператора, за счёт настройки в пяти плоскостях. Щиток убережёт лицо и глаза начинающего сварщика от ожогов, а профессионалу поможет рассмотреть в деталях все этапы формирования сварочного шва, - от поджига дуги до момента остывания ванны.

Особенности AURORA SUN-9 MAX EXPERT: