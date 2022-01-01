Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Набор прокладок для сифона MasterProf новый универсальный ИС.131356 предназначен для ремонта уплотнителей сифона. Прокладки изготовлены из резины, благодаря чему имеют ряд преимуществ: обладают несущественным поглощением жидкости, а также повышенной устойчивостью к износу, непроводимостью электрической энергии и стойкостью к истиранию.