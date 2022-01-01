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Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf
140 ₽
Прокладки и уплотнения
    Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf
    Арт. О00000041389
    Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf
    Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf
      Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf
      Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf

      Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf

      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041389

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор уплотнительных прокладок
      Назначение
      		для водоснабжения
      Все характеристики
      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор прокладок для сифона MasterProf новый универсальный ИС.131356 предназначен для ремонта уплотнителей сифона. Прокладки изготовлены из резины, благодаря чему имеют ряд преимуществ: обладают несущественным поглощением жидкости, а также повышенной устойчивостью к износу, непроводимостью электрической энергии и стойкостью к истиранию.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы