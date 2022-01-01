Набор прокладок для сифона (новый универсальный) MasterProf
Арт. О00000041389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|набор уплотнительных прокладок
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Назначение
|для водоснабжения
- Набор прокладок для сифона MasterProf новый универсальный ИС.131356 предназначен для ремонта уплотнителей сифона. Прокладки изготовлены из резины, благодаря чему имеют ряд преимуществ: обладают несущественным поглощением жидкости, а также повышенной устойчивостью к износу, непроводимостью электрической энергии и стойкостью к истиранию.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы