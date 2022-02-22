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Поверхностный насос Aquario AJS-100
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Aquario AJS-100
    Арт. X1691909
    5.0
    2
    Поверхностный насос Aquario AJS-100
    Поверхностный насос Aquario AJS-100
    Поверхностный насос Aquario AJS-100
      Поверхностный насос Aquario AJS-100
      Поверхностный насос Aquario AJS-100
      Поверхностный насос Aquario AJS-100

      Поверхностный насос Aquario AJS-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691909
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос AQUARIO 100 поверхностный – незаменимый помощник в загородном доме или на дачном участке, где нет центрального водоснабжения. Этот прибор способен выкачивать воду из скважин, водоемов, колодцев или резервуаров с глубины до 8 м объемом до 2700 л в час. Поднимать жидкость с такой глубины позволяет встроенный эжектор, а мощность 1000 Вт обеспечивает хороший напор воды – до 4,5 атмосфер (высота столба до 45 м). Это позволяет использовать насос и в уже имеющихся системах водоснабжения для увеличения напора в трубах. Асинхронный двигатель. Прибор предназначен только для чистой воды с максимально допустимым размером частиц 1 мм. Эксплуатация насоса возможна как в сухом помещении, так и на улице при температуре от +1 до +40 градусов, избегая перегрева на солнце и осадков.

        Преимущества

        • Принудительное охлаждение двигателя потоками воздуха
        • Широкий диапазон температур воды от +1 до +40 градусов Цельсия
        • Устойчивые опоры, можно ставить на неровную поверхность