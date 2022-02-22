Поверхностный насос Aquario AJS-100

Преимущества

Принудительное охлаждение двигателя потоками воздуха

Широкий диапазон температур воды от +1 до +40 градусов Цельсия

Устойчивые опоры, можно ставить на неровную поверхность

Насос AQUARIO 100 поверхностный – незаменимый помощник в загородном доме или на дачном участке, где нет центрального водоснабжения. Этот прибор способен выкачивать воду из скважин, водоемов, колодцев или резервуаров с глубины до 8 м объемом до 2700 л в час. Поднимать жидкость с такой глубины позволяет встроенный эжектор, а мощность 1000 Вт обеспечивает хороший напор воды – до 4,5 атмосфер (высота столба до 45 м). Это позволяет использовать насос и в уже имеющихся системах водоснабжения для увеличения напора в трубах. Асинхронный двигатель. Прибор предназначен только для чистой воды с максимально допустимым размером частиц 1 мм. Эксплуатация насоса возможна как в сухом помещении, так и на улице при температуре от +1 до +40 градусов, избегая перегрева на солнце и осадков.