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Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz
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Поверхностные насосы
    Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz
    Арт. rutector_100501778
    Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz

      Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100501778

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz для чистых жидкостей температурой до 90° С, не содержащих абразивных и взвешенных частиц; для повышения давления, подаваемого из распределительной сети; применяются в системах водоснабжения, охлаждения, кондиционирования, циркуляции и питания котлов. Особенности и преимущества:
        • Моноблочный с вихревым рабочим колесом.
        • Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо - из латуни.
        • Уплотнение вала - торцевое.