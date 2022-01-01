Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz
Арт. rutector_100501778
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TM-61 230/50 Hz для чистых жидкостей температурой до 90° С, не содержащих абразивных и взвешенных частиц; для повышения давления, подаваемого из распределительной сети; применяются в системах водоснабжения, охлаждения, кондиционирования, циркуляции и питания котлов. Особенности и преимущества:
- Моноблочный с вихревым рабочим колесом.
- Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо - из латуни.
- Уплотнение вала - торцевое.