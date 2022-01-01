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Масло 4-х тактное SAE30 Oregon 518954S, 600 мл
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Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло 4-х тактное SAE30 Oregon 518954S, 600 мл
    Арт. X132036202
    Масло 4-х тактное SAE30 Oregon 518954S, 600 мл

      Масло 4-х тактное SAE30 Oregon 518954S, 600 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132036202

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло OREGON для 4-х тактных двигателей sae 30 предназначено для использования в четырехтактных двигателях генераторов, газонокосилок, садовых тракторов, культиваторов и другой техники в летний период. 4-х тактное масло Орегон обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания.

        Преимущества

        • Относится к летнему классу SAE30
        • Отличается высокими антикоррозийными свойствами и препятствует разрушению трущихся поверхностей