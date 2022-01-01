Масло 4-х тактное SAE30 Oregon 518954S, 600 мл

Преимущества

Относится к летнему классу SAE30

Отличается высокими антикоррозийными свойствами и препятствует разрушению трущихся поверхностей

Масло OREGON для 4-х тактных двигателей sae 30 предназначено для использования в четырехтактных двигателях генераторов, газонокосилок, садовых тракторов, культиваторов и другой техники в летний период. 4-х тактное масло Орегон обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания.