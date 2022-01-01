Масло 4-х тактное SAE30 Oregon 518954S, 600 мл
Арт. X132036202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Масло OREGON для 4-х тактных двигателей sae 30 предназначено для использования в четырехтактных двигателях генераторов, газонокосилок, садовых тракторов, культиваторов и другой техники в летний период. 4-х тактное масло Орегон обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания.
Преимущества
- Относится к летнему классу SAE30
- Отличается высокими антикоррозийными свойствами и препятствует разрушению трущихся поверхностей