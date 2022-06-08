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Переходник G3/4"х21.8 Роар СВ000007369
5.0
2
890 ₽
Газовые фитинги
    Переходник G3/4"х21.8 Роар СВ000007369
    Арт. X13030648
    5.0
    2
    Переходник G3/4"х21.8 Роар СВ000007369

      Переходник G3/4"х21.8 Роар СВ000007369

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13030648
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Роар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		переходник
      Размер
      		G3/4", W21.8 RH
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник Роар СВ000007369 - используется для подключения импортных редукторов к российским баллонам. Внутренняя резьба — 3/4''. Наружная резьба — 21.8 мм.

        Преимущества

        • Применяется для подключения редуктора к баллону в тех случаях, когда резьба на редукторе и баллоне разная
        • Переходник обладает малым габаритом и весом выполнен из качественного материала, резьба долговечная
        • Подходит для большинства баллонов и редукторов с соответствующем креплением