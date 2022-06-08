Переходник G3/4"х21.8 Роар СВ000007369
Арт. X13030648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|переходник
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Размер
|G3/4", W21.8 RH
- Переходник Роар СВ000007369 - используется для подключения импортных редукторов к российским баллонам. Внутренняя резьба — 3/4''. Наружная резьба — 21.8 мм.
Преимущества
- Применяется для подключения редуктора к баллону в тех случаях, когда резьба на редукторе и баллоне разная
- Переходник обладает малым габаритом и весом выполнен из качественного материала, резьба долговечная
- Подходит для большинства баллонов и редукторов с соответствующем креплением