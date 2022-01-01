Преимущества

Корпус из высокопрочного пластика - гарантирует стойкость к износу и ударным нагрузкам

Класс изоляции обмотки - Н

Стойкость к нагреву до 180 градусов

Генератор с постоянными магнитами - надежен в работе, в течение длительного времени хорошо сохраняет первоначальные магнитные характеристики. Отсутствие обмотки возбуждения позволяет устройству меньше нагреваться, иметь меньший вес и размеры, а также больший КПД

Безопасность для оператора - отсутствие отдельного электродвигателя (электродвигатель с эксцентриком встроен в булаву, а шланг служит для защиты подводящего электрокабеля и управления положением булавы), использование безопасного уровня напряжения

Тепловая защита - исключает перегрев, позволяя повысить срок службы устройства

Простота и удобство использования и обслуживания - вибратор подключается к преобразователю без помощи инструментов. Для начала работы достаточно просто подключиться к электропитанию. Устройство практически не требует технического обслуживания

Преобразователь частоты Caiman CST0488 однофазный, 1 кВА, пластик - однофазный аппарат (мощность 1 кВа, 1 розетка) в пластиковом корпусе, предназначенный для подключения вибраторов серии CVT (приобретаются отдельно). Преобразователь изменяет параметры тока с 220В/50Гц на более безопасный уровень напряжения 42В и повышает частоту до 200Гц. Модель может справляться с профессиональными работами большого объема на стройплощадках и в частных хозяйствах при возведении несущих стен, колонн, фундаментов и других железобетонных конструкций.