Преимущества

Хорошая эластичность

Высокая термостойкость

Высокая надежность

Паронитовая прокладка (50 мм) для фланцев применяется как уплотнительный материал для фланцевых соединений в инженерных системах для газа, воды и нефтепродуктов. Изготовлена из ПОН (паронита общего назначения). Материал прокладки - паронит имеет слоистую структуру, состоящую из асбеста, каучука и других наполнителей. Основное предназначение паронитовой прокладки - герметизация неподвижных соединений при монтаже трубопроводной арматуры.