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Паронитовая прокладка, 80 мм
5.0
2
20 ₽
Прокладки и уплотнения
    Паронитовая прокладка, 80 мм
    Арт. X16975587
    5.0
    2

      Паронитовая прокладка, 80 мм

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975587
      5.0
      2

      Характеристики

      Материал
      		паронит
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Паронитовая прокладка (80 мм) для фланцев применяется как уплотнительный материал для фланцевых соединений в инженерных системах для газа, воды и нефтепродуктов. Изготовлена из ПОН (паронита общего назначения). Материал прокладки - паронит имеет слоистую структуру, состоящую из асбеста, каучука и других наполнителей. Основное предназначение паронитовой прокладки - герметизация неподвижных соединений при монтаже трубопроводной арматуры.

        Преимущества

        • Хорошая эластичность
        • Высокая термостойкость
        • Высокая надежность