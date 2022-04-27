Регулятор давления конденсации Alex Electronics РДК-8.8
Арт. X699434625
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|105x65x30
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Мин. температура, °C
|-40
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Ток, А
|3.5
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Мощность, Вт
|0
Описание товара:
Регулятор давления конденсации РДК-8.8 - это микропроцессорная система предназначенная для обеспечения работоспособности систем кондиционирования, работающих режиме охлаждение либо охлаждение-нагрев номинальной мощностью до 14 кВт посредством изменения скорости вращения вентилятора наружного блока кондиционера в зависимости от температуры теплообменника.
Регулятор поддерживает давление конденсации на номинальном уровне независимо от изменения температуры окружающей среды посредством изменения объёмного расхода воздуха через конденсатор внешнего блока в зависимости от температуры конденсации. В качестве регулирующего элемента используется полупроводниковый термодатчик, закреплённый на «калаче» конденсатора внешнего блока.
Преимущества:
- Предотвращает обмерзание внутреннего блока кондиционера;
- Предотвращает увеличение времени переходного процесса в работе кондиционера;
- Предотвращает превышение допустимой температуры нагнетания компрессора;
- Предотвращает риск повреждения деталей 4-х ходового клапана.
Комплектация:
- Регулятор давления конденсации;
- Руководство по эксплуатации;
- Комплект стяжек- 6 шт;
- Паста КПТ-8.