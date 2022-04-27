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Регулятор давления конденсации Alex Electronics РДК-8.8
4.5
2
1 692 ₽
Для прочей техники
    Регулятор давления конденсации Alex Electronics РДК-8.8
    Арт. X699434625
    4.5
    2
    Регулятор давления конденсации Alex Electronics РДК-8.8

      Регулятор давления конденсации Alex Electronics РДК-8.8

      1 692 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699434625
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Габариты, мм
      		105x65x30
      Мин. температура, °C
      		-40
      Ток, А
      		3.5
      Мощность, Вт
      		0
      Все характеристики
      1 692 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Регулятор давления конденсации РДК-8.8 - это микропроцессорная система предназначенная для обеспечения работоспособности систем кондиционирования, работающих режиме охлаждение либо охлаждение-нагрев номинальной мощностью до 14 кВт посредством изменения скорости вращения вентилятора наружного блока кондиционера в зависимости от температуры теплообменника.

        Регулятор поддерживает давление конденсации на номинальном уровне независимо от изменения температуры окружающей среды посредством изменения объёмного расхода воздуха через конденсатор внешнего блока в зависимости от температуры конденсации. В качестве регулирующего элемента используется полупроводниковый термодатчик, закреплённый на «калаче» конденсатора внешнего блока.

        Преимущества:

        • Предотвращает обмерзание внутреннего блока кондиционера;
        • Предотвращает увеличение времени переходного процесса в работе кондиционера;
        • Предотвращает превышение допустимой температуры нагнетания компрессора;
        • Предотвращает риск повреждения деталей 4-х ходового клапана.

        Комплектация:

        • Регулятор давления конденсации;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Комплект стяжек- 6 шт;
        • Паста КПТ-8.