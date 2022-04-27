Регулятор давления конденсации Alex Electronics РДК-8.8

Описание товара:

Регулятор давления конденсации РДК-8.8 - это микропроцессорная система предназначенная для обеспечения работоспособности систем кондиционирования, работающих режиме охлаждение либо охлаждение-нагрев номинальной мощностью до 14 кВт посредством изменения скорости вращения вентилятора наружного блока кондиционера в зависимости от температуры теплообменника.

Регулятор поддерживает давление конденсации на номинальном уровне независимо от изменения температуры окружающей среды посредством изменения объёмного расхода воздуха через конденсатор внешнего блока в зависимости от температуры конденсации. В качестве регулирующего элемента используется полупроводниковый термодатчик, закреплённый на «калаче» конденсатора внешнего блока.

Преимущества:

Предотвращает обмерзание внутреннего блока кондиционера;

Предотвращает увеличение времени переходного процесса в работе кондиционера;

Предотвращает превышение допустимой температуры нагнетания компрессора;

Предотвращает риск повреждения деталей 4-х ходового клапана.

Комплектация: