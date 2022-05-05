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Кронштейн 450х450 (рек. нагрузка 50кг, макс. до 150кг)
4.5
2
810 ₽
Для кондиционеров
    Кронштейн 450х450 (рек. нагрузка 50кг, макс. до 150кг)
    Арт. X699143
    4.5
    2

      Кронштейн 450х450 (рек. нагрузка 50кг, макс. до 150кг)

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X699143
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Тип комплектующего
      		кронштейн
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кронштейны с крепежом RM0302 Ballu используются совместно с системами кондиционирования воздуха BTU 6-18. Конструкция применяется для настенного крепления наружного блока от сплит-системы. Кронштейны выполнены из металла высокого качества, за счет чего достигается их прочность и долговечность. Покрытие полиэфирной краской исключает возможную деформацию из-за погодных условий и других механических и химических воздействий. В набор входит все необходимое для осуществления быстрого и легкого монтажа: 2 кронштейна (левый и правый); комплект крепежа; коробка.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы