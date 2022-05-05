Кронштейн 450х450 (рек. нагрузка 50кг, макс. до 150кг)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Кронштейны с крепежом RM0302 Ballu используются совместно с системами кондиционирования воздуха BTU 6-18. Конструкция применяется для настенного крепления наружного блока от сплит-системы. Кронштейны выполнены из металла высокого качества, за счет чего достигается их прочность и долговечность. Покрытие полиэфирной краской исключает возможную деформацию из-за погодных условий и других механических и химических воздействий. В набор входит все необходимое для осуществления быстрого и легкого монтажа: 2 кронштейна (левый и правый); комплект крепежа; коробка.