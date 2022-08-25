Рулетка ЭНКОР 4127 30м с открытым корпусом
Арт. Х1310136
Характеристики
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Производитель
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Автоматическое возвращение ленты
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Магнитный зацеп
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Автостоп
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Двусторонняя шкала
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- Мерная лента с открытым корпусом Энкор 30м 4127 - инструмент с измерительной лентой из металла шириной 1,3 см. Рулетка оснащена удобной ручкой для переноса. Имеется острый наконечник для крепления в грунт и измерения больших расстояний до 30 метров.
Преимущества
- Металлическая лента;
- Ширина ленты 1.3 см;
- Длина ленты 30 м;
- Открытый корпус;
- Ручка для сматывания;
- Упакована в картонную коробку.