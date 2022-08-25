Рулетка ЭНКОР 4127 30м с открытым корпусом

Преимущества

Металлическая лента;

Ширина ленты 1.3 см;

Длина ленты 30 м;

Открытый корпус;

Ручка для сматывания;

Упакована в картонную коробку.

Мерная лента с открытым корпусом Энкор 30м 4127 - инструмент с измерительной лентой из металла шириной 1,3 см. Рулетка оснащена удобной ручкой для переноса. Имеется острый наконечник для крепления в грунт и измерения больших расстояний до 30 метров.