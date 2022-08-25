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Рулетка ЭНКОР 4127 30м с открытым корпусом
5.0
1
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Рулетки
    Рулетка ЭНКОР 4127 30м с открытым корпусом
    Арт. Х1310136
    5.0
    1
    Рулетка ЭНКОР 4127 30м с открытым корпусом

      Рулетка ЭНКОР 4127 30м с открытым корпусом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1310136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Автостоп
      		Нет
      Двусторонняя шкала
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мерная лента с открытым корпусом Энкор 30м 4127 - инструмент с измерительной лентой из металла шириной 1,3 см. Рулетка оснащена удобной ручкой для переноса. Имеется острый наконечник для крепления в грунт и измерения больших расстояний до 30 метров.

        Преимущества

        • Металлическая лента;
        • Ширина ленты 1.3 см;
        • Длина ленты 30 м;
        • Открытый корпус;
        • Ручка для сматывания;
        • Упакована в картонную коробку.