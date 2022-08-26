Основа полотна сделана из высокопрочного капронового корда. Это придает ленте особую прочность.

Лента рулетки X-Line Fiber 50, 100 (50, 100м) сделана из фибергласса, который обладает гибкостью и легок. Это особенно важно при работе в полевых условиях.

Рулетка X-Line Fiber 50, 100 (50, 100м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Особенности и преимущества: