Рулетки X-Line Fiber 50, 100
Арт. geototal_518
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|100
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Ширина ленты, мм
|12.5
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
- Рулетка X-Line Fiber 50, 100 (50, 100м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Особенности и преимущества:
- Основа полотна сделана из высокопрочного капронового корда. Это придает ленте особую прочность.
- Лента рулетки X-Line Fiber 50, 100 (50, 100м) сделана из фибергласса, который обладает гибкостью и легок. Это особенно важно при работе в полевых условиях.