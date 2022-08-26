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Рулетки X-Line Fiber 50, 100
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетки X-Line Fiber 50, 100
    Арт. geototal_518
    5.0
    1
    Рулетки X-Line Fiber 50, 100

      Рулетки X-Line Fiber 50, 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_518
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Длина, м
      		100
      Ширина ленты, мм
      		12.5
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка X-Line Fiber 50, 100 (50, 100м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Особенности и преимущества:
        • Основа полотна сделана из высокопрочного капронового корда. Это придает ленте особую прочность.
        • Лента рулетки X-Line Fiber 50, 100 (50, 100м) сделана из фибергласса, который обладает гибкостью и легок. Это особенно важно при работе в полевых условиях.