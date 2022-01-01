Самозаливающийся моноблочный центробежный насос;

Термозащитное устройство;

Безопасность и надежность;

Насос в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 3 минуты;

Небольшие габариты;

Встроенный эжектор;

Корпус Calpeda NGXM 3/A 100381824 изготовлен из нержавеющей стали;

Рабочее колесо из латуни;

Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об/мин;

Низкий уровень шума;

Непрерывный режим эксплуатации.

Насос;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-4/A используется для бытового водоснабжения, полива сада и огорода. Имеет корпус из нержавеющей стали. Благодаря небольшим габаритам насос можно использовать в узких пространствах. Его двигатель защищен от перегрева, что повышает срок службы агрегата. Особенности и преимущества:Комплектация: