Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-4/A
Арт. rutector_100384737
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-4/A используется для бытового водоснабжения, полива сада и огорода. Имеет корпус из нержавеющей стали. Благодаря небольшим габаритам насос можно использовать в узких пространствах. Его двигатель защищен от перегрева, что повышает срок службы агрегата. Особенности и преимущества:
- Самозаливающийся моноблочный центробежный насос;
- Термозащитное устройство;
- Безопасность и надежность;
- Насос в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 3 минуты;
- Небольшие габариты;
- Встроенный эжектор;
- Корпус Calpeda NGXM 3/A 100381824 изготовлен из нержавеющей стали;
- Рабочее колесо из латуни;
- Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об/мин;
- Низкий уровень шума;
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Насос;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.