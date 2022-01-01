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Шкаф-зеркало Альбатрос Ливиньо 60 С, белый
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Шкаф-зеркало Альбатрос Ливиньо 60 С, белый
Пеналы, шкафы и тумбы
Шкаф-зеркало Альбатрос Ливиньо 60 С, белый
Арт. X169154271
Шкаф-зеркало Альбатрос Ливиньо 60 С, белый
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Нет в наличии
Арт. X169154271
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Описание
Сочетание простоты и изящества в плавных линиях шкафа-зеркала АЛЬБАТРОС Ливиньо 60 С привнесет гармонию в Вашу ванную комнату.Размер мм. - 615\320\720Комплектация - шкаф-зеркало, крепленияЦвет - белый
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы