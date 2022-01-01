Шкаф-зеркало Альбатрос Ливиньо 60 С, белый

Сочетание простоты и изящества в плавных линиях шкафа-зеркала АЛЬБАТРОС Ливиньо 60 С привнесет гармонию в Вашу ванную комнату.Размер мм. - 615\320\720Комплектация - шкаф-зеркало, крепленияЦвет - белый