Смеситель для ванны/душа Vidima ЛАЙФ излив 320 мм хром BA363AA
Арт. X16982804
Характеристики
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Производитель
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Гибкий излив
|Нет
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Защита рукояти от нагрева
|Да
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Угол поворота излива, град
|360
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Возможность установки донного клапана
|Нет
Смеситель для ванны и душа с керамическим переключателем. Оснащен ручным переключением режима "ванна-душ", что позволяет использование функции "душ" даже при очень низком давлении воды. Рукоятки выполнены из высокопрочного пластика, имеют защиту от перегревания.