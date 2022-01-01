Смеситель для ванны/душа Vidima ЛАЙФ излив 320 мм хром BA363AA

Смеситель для ванны и душа с керамическим переключателем. Оснащен ручным переключением режима "ванна-душ", что позволяет использование функции "душ" даже при очень низком давлении воды. Рукоятки выполнены из высокопрочного пластика, имеют защиту от перегревания.