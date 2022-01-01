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Смеситель для ванны/душа Vidima ЛАЙФ излив 320 мм хром BA363AA
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Смесители
    Смеситель для ванны/душа Vidima ЛАЙФ излив 320 мм хром BA363AA
    Арт. X16982804
    Смеситель для ванны/душа Vidima ЛАЙФ излив 320 мм хром BA363AA

      Смеситель для ванны/душа Vidima ЛАЙФ излив 320 мм хром BA363AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16982804

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Гибкий излив
      		Нет
      Защита рукояти от нагрева
      		Да
      Угол поворота излива, град
      		360
      Возможность установки донного клапана
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель для ванны и душа с керамическим переключателем. Оснащен ручным переключением режима "ванна-душ", что позволяет использование функции "душ" даже при очень низком давлении воды. Рукоятки выполнены из высокопрочного пластика, имеют защиту от перегревания.