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Смеситель Vidima ЯНТРА R1203AA
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Смесители
    Смеситель Vidima ЯНТРА R1203AA
    Арт. X169820550
    Смеситель Vidima ЯНТРА R1203AA

      Смеситель Vidima ЯНТРА R1203AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820550

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины VIDIMA Янтра R1203AA оборудован поворачивающимся литым изливом и двумя ручками с индикаторами холодной и горячей воды. Керамические кран-буксы долговечны и поворачиваются на 180 градусов. Аэратор Neoperl Cascade обеспечивает мягкую, равномерную струю. Монтаж производится быстро, по системе Easy Fix. Для установки системы применяется гибкая подводка G1/2".