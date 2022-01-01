Смеситель Vidima ЯНТРА R1203AA

Смеситель для раковины VIDIMA Янтра R1203AA оборудован поворачивающимся литым изливом и двумя ручками с индикаторами холодной и горячей воды. Керамические кран-буксы долговечны и поворачиваются на 180 градусов. Аэратор Neoperl Cascade обеспечивает мягкую, равномерную струю. Монтаж производится быстро, по системе Easy Fix. Для установки системы применяется гибкая подводка G1/2".