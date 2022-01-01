Смеситель Esko Tokyo TK 31

Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.