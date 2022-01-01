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Смеситель Esko Tokyo TK 31
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Смесители
    Смеситель Esko Tokyo TK 31
    Арт. X169824810
    Смеситель Esko Tokyo TK 31

      Смеситель Esko Tokyo TK 31

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169824810

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Гибкий излив
      		Нет
      Цвет
      		хром
      Защита рукояти от нагрева
      		Нет
      Возможность установки донного клапана
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.