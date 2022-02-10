Смеситель для кухни (мойки) Esko Vienna VN 06-2

Преимущества

Корпус – латунь

В изделии присутствует пластиковый аэратор Neoperl c системой самоочистки, уменьшающий расход воды и делающий напор струи более мягким и комфортным

Двухрычажный тип регулировки температуры и напора воды позволят точнее отрегулировать поток, чем однорычажный

Кран-буксы – керамика 180°

Гибкая подводка 35 см 1/2

Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки

Кухонный смеситель Vienna VN 06-2 чешской компании ESKO выполнен из латуни и имеет двухрычажную систему включения/выключения и регулировки потока воды. Запорный клапан – керамический картридж.