- Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Esko Vienna VN 06-2
Арт. X169824806
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Чехия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Кухонный смеситель Vienna VN 06-2 чешской компании ESKO выполнен из латуни и имеет двухрычажную систему включения/выключения и регулировки потока воды. Запорный клапан – керамический картридж.
Преимущества
- Корпус – латунь
- В изделии присутствует пластиковый аэратор Neoperl c системой самоочистки, уменьшающий расход воды и делающий напор струи более мягким и комфортным
- Двухрычажный тип регулировки температуры и напора воды позволят точнее отрегулировать поток, чем однорычажный
- Кран-буксы – керамика 180°
- Гибкая подводка 35 см 1/2
- Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки