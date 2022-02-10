Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни (мойки) Esko Vienna VN 06-2
5.0
1
5 300 ₽
Смесители
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Esko Vienna VN 06-2
Арт. X169824806
5.0
1
Смеситель для кухни (мойки) Esko Vienna VN 06-2
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Esko Vienna VN 06-2

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824806
5.0
1

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка 001415 (1/2", 600 мм, FxF)
140 ₽
5.0
Гибкая подводка 001415 (1/2", 600 мм, FxF)
Фум лента для газа Remer 574 RR
70 ₽
5.0
Фум лента для газа Remer 574 RR
Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2
6 900 ₽
4.0
Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2
  • Персональная скидка
Гибкая подводка Altstream Super 023020215 (1/2", гайка/штуцер, 1500 мм)
270 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020215 (1/2", гайка/штуцер, 1500 мм)
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Смеситель для умывальника Esko Moscow MS 26
5 450 ₽
5.0
Смеситель для умывальника Esko Moscow MS 26
  • Персональная скидка
Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
470 ₽
5.0
Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
109 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
Уголок Fusitek FT01703 (90°, 32 мм)
21 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT01703 (90°, 32 мм)
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
8 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
6 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
80 ₽
5.0
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Кухонный смеситель Vienna VN 06-2 чешской компании ESKO выполнен из латуни и имеет двухрычажную систему включения/выключения и регулировки потока воды. Запорный клапан – керамический картридж.

    Преимущества

    • Корпус – латунь
    • В изделии присутствует пластиковый аэратор Neoperl c системой самоочистки, уменьшающий расход воды и делающий напор струи более мягким и комфортным
    • Двухрычажный тип регулировки температуры и напора воды позволят точнее отрегулировать поток, чем однорычажный
    • Кран-буксы – керамика 180°
    • Гибкая подводка 35 см 1/2
    • Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки