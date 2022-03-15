Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02
Арт. X1698201101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для ванны IDDIS Elansa ELASB00I02 изготовлен из латуни высокого качества, что обеспечивает его надежность и длительный срок эксплуатации. Увеличенное никель-хромовое покрытие, толщина которого превышает европейские стандарты, обеспечивает надежную защиту поверхности и гарантирует ее идеальный зеркальный блеск. Благодаря особому строению картриджа и кран-буксы и свойствам пластикового аэратора смесители IDDIS во время эксплуатации достаточно тихо работают. Специальные изоляторы, встроенные в ручки смесителей IDDIS, предотвращают их чрезмерное нагревание и предохраняют от ожога. Смесители IDDIS разработаны специально для российского рынка, для которого характерны гидроудары и скачки давления в системе центрального водоснабжения. Благодаря качественным материалам и комплектующим смесители сохраняют стабильность работы независимо от изменения давления в водопроводных трубах.
Преимущества
- Прочный, стойкий к коррозии, давлению и перепадам температур материал
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду