Смеситель для ванны IDDIS Elansa ELASB00I02 изготовлен из латуни высокого качества, что обеспечивает его надежность и длительный срок эксплуатации. Увеличенное никель-хромовое покрытие, толщина которого превышает европейские стандарты, обеспечивает надежную защиту поверхности и гарантирует ее идеальный зеркальный блеск. Благодаря особому строению картриджа и кран-буксы и свойствам пластикового аэратора смесители IDDIS во время эксплуатации достаточно тихо работают. Специальные изоляторы, встроенные в ручки смесителей IDDIS, предотвращают их чрезмерное нагревание и предохраняют от ожога. Смесители IDDIS разработаны специально для российского рынка, для которого характерны гидроудары и скачки давления в системе центрального водоснабжения. Благодаря качественным материалам и комплектующим смесители сохраняют стабильность работы независимо от изменения давления в водопроводных трубах.

Преимущества