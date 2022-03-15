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Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02
    Арт. X1698201101
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02
    Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02
      Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02
      Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02

      Смеситель для ванны Iddis Elansa ELASB00I02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1698201101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны IDDIS Elansa ELASB00I02 изготовлен из латуни высокого качества, что обеспечивает его надежность и длительный срок эксплуатации. Увеличенное никель-хромовое покрытие, толщина которого превышает европейские стандарты, обеспечивает надежную защиту поверхности и гарантирует ее идеальный зеркальный блеск. Благодаря особому строению картриджа и кран-буксы и свойствам пластикового аэратора смесители IDDIS во время эксплуатации достаточно тихо работают. Специальные изоляторы, встроенные в ручки смесителей IDDIS, предотвращают их чрезмерное нагревание и предохраняют от ожога. Смесители IDDIS разработаны специально для российского рынка, для которого характерны гидроудары и скачки давления в системе центрального водоснабжения. Благодаря качественным материалам и комплектующим смесители сохраняют стабильность работы независимо от изменения давления в водопроводных трубах.

        Преимущества

        • Прочный, стойкий к коррозии, давлению и перепадам температур материал 
        • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду