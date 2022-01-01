Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Smart ТРЕНД для биде SM054005AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Smart ТРЕНД для биде SM054005AA
    Арт. X169820425
    Смеситель Smart ТРЕНД для биде SM054005AA

      Смеситель Smart ТРЕНД для биде SM054005AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820425

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART (Смарт) ТРЕНД Смеситель для биде, без донного клапана SM054005AA. Одноручковый, настольный смеситель для биде. Керамический картридж 40 мм Sedal (Испания). Норма бесперебойной работы картриджа составляет 150 тысяч циклов. Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива. Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания) - длина 40 см.