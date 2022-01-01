Смеситель Smart ТРЕНД для биде SM054005AA

SMART (Смарт) ТРЕНД Смеситель для биде, без донного клапана SM054005AA. Одноручковый, настольный смеситель для биде. Керамический картридж 40 мм Sedal (Испания). Норма бесперебойной работы картриджа составляет 150 тысяч циклов. Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива. Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания) - длина 40 см.