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Инвертор сварочный Solaris MMA-160
4 590 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный Solaris MMA-160
    Арт. О00000041625
    Инвертор сварочный Solaris MMA-160

      Инвертор сварочный Solaris MMA-160

      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041625

      Характеристики

      Производитель
      		Solaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. мощность, кВт
      		5.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инвертор сварочный SOLARIS MMA-160 для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки.

        Преимущества

        • Инвертор работает на базе 4 шт. современных IGBT-транзисторов
        • Стабильная работа при входном напряжении от 160В
        • Функции ArcForce, HotStart, AntiStick
        • Эффективное охлаждение компонентов
        • Высокий ПВ 70% при 20 °С и 40% при 40 °С
        • Сварочные кабели 2 + 2 м