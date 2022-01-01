Преимущества

Инвертор работает на базе 4 шт. современных IGBT-транзисторов

Стабильная работа при входном напряжении от 160В

Функции ArcForce, HotStart, AntiStick

Эффективное охлаждение компонентов

Сварочные кабели 2 + 2 м

Сетевой кабель длиной 2 м

Увеличенные сварочные разъемы типа 35-50

Наличие ЕМС фильтра согласно стандарту IEC 60974-10

Инвертор сварочный SOLARIS MMA-200D для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки.