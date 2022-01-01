Инвертор сварочный Solaris MMA-200D
Арт. О00000041627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. мощность, кВт
|3.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инвертор сварочный SOLARIS MMA-200D для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки.
Преимущества
- Инвертор работает на базе 4 шт. современных IGBT-транзисторов
- Стабильная работа при входном напряжении от 160В
- Функции ArcForce, HotStart, AntiStick
- Эффективное охлаждение компонентов
- Сварочные кабели 2 + 2 м
- Сетевой кабель длиной 2 м
- Увеличенные сварочные разъемы типа 35-50
- Наличие ЕМС фильтра согласно стандарту IEC 60974-10