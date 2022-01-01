Станок сверлильный Stalex VDM-5140
Арт. stalex_10211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|3000
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Напряжение сети, В
|380
- Тяжелый промышленный сверлильный станок Stalex VDM-5140 с коробчатой колонной предназначены для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.
Преимущества
- Массивная чугунная конструкция
- Большая толстостенная вертикальная стойка
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Встроенная система подвода СОЖ
- Функция резьбонарезания