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Станок сверлильный Stalex VDM-5140
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex VDM-5140
    Арт. stalex_10211
    Станок сверлильный Stalex VDM-5140

      Станок сверлильный Stalex VDM-5140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_10211

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		3000
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тяжелый промышленный сверлильный станок Stalex VDM-5140 с коробчатой колонной предназначены для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.

        Преимущества

        • Массивная чугунная конструкция
        • Большая толстостенная вертикальная стойка
        • Автоматическая подача пиноли шпинделя
        • Встроенная система подвода СОЖ
        • Функция резьбонарезания