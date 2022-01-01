Станок сверлильный Stalex VDM-5140

Тяжелый промышленный сверлильный станок Stalex VDM-5140 с коробчатой колонной предназначены для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.



Преимущества