Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)

Термостатический клапан WATTS AQUAMIX 3/4" используется в системе водоснабжения для смешивания потоков горячей и холодной воды. С его помощью регулируется температура воды на выходе в диапазоне от 32° до 50 °C. Благодаря своей конструкции, трехходовой клапан WATTS 3/4" симметрично направляет потоки и позволяет добиться необходимой температуры без риска ожога. Изготовлен из прочного, стойкого к коррозии материала. Может устанавливаться как в систему центрального водоснабжения, так и обособленного.

Преимущества