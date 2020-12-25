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Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
5.0
1
5 150 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Арт. X16912257
    5.0
    1
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)

      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)

      5 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912257
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Тип соединения
      		резьбовое
      Вид
      		трехходовой кран
      Все характеристики
      5 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термостатический клапан WATTS AQUAMIX 3/4" используется в системе водоснабжения для смешивания потоков горячей и холодной воды. С его помощью регулируется температура воды на выходе в диапазоне от 32° до 50 °C. Благодаря своей конструкции, трехходовой клапан WATTS 3/4" симметрично направляет потоки и позволяет добиться необходимой температуры без риска ожога. Изготовлен из прочного, стойкого к коррозии материала. Может устанавливаться как в систему центрального водоснабжения, так и обособленного.

        Преимущества

        • Градуирован на 4 положения
        • Эффективная и быстрая работа
        • Функция защиты от ожога
        • Макс. перепад давления 2 бар