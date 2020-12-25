Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 32-50C (6110C34)
Арт. X16912257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Тип соединения
|резьбовое
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Вид
|трехходовой кран
- Термостатический клапан WATTS AQUAMIX 3/4" используется в системе водоснабжения для смешивания потоков горячей и холодной воды. С его помощью регулируется температура воды на выходе в диапазоне от 32° до 50 °C. Благодаря своей конструкции, трехходовой клапан WATTS 3/4" симметрично направляет потоки и позволяет добиться необходимой температуры без риска ожога. Изготовлен из прочного, стойкого к коррозии материала. Может устанавливаться как в систему центрального водоснабжения, так и обособленного.
Преимущества
- Градуирован на 4 положения
- Эффективная и быстрая работа
- Функция защиты от ожога
- Макс. перепад давления 2 бар