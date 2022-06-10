Уровень Mitax 2000 ERGO 360
Арт. О00000004560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Строительный уровень MITAX 2000 ERGO 360 представляет собой измерительный инструмент профессионального премиум-класса. Предназначен для выявления отклонения поверхностей. Применяется на строительных площадках, а также в ремонтных, монтажных работах.На устройстве установлены три глазка, которые комфортно просматривать с разных ракурсов. Это позволяет работать в узких труднодоступных местах. Пузырьки выполнены из акрила, что гарантирует прочность и надежность, защищенность от механических повреждений. Снимаются, заменяются в случае необходимости. В составе глазков нет спирта, и это позволяет эффективно применять прибор в температурных условиях -50...+41 °С.
Преимущества
- Резиновые накладки на корпусе обеспечивают прочность
- 2 вертикальных глазка, 1 горизонтальный
- Ориентирован на интенсивное использование