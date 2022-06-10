Преимущества



Резиновые накладки на корпусе обеспечивают прочность

2 вертикальных глазка, 1 горизонтальный

Ориентирован на интенсивное использование





Строительный уровень MITAX 2000 ERGO 360 представляет собой измерительный инструмент профессионального премиум-класса. Предназначен для выявления отклонения поверхностей. Применяется на строительных площадках, а также в ремонтных, монтажных работах.На устройстве установлены три глазка, которые комфортно просматривать с разных ракурсов. Это позволяет работать в узких труднодоступных местах. Пузырьки выполнены из акрила, что гарантирует прочность и надежность, защищенность от механических повреждений. Снимаются, заменяются в случае необходимости. В составе глазков нет спирта, и это позволяет эффективно применять прибор в температурных условиях -50...+41 °С.