Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Уровень Mitax 2000 ERGO 360
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 2000 ERGO 360
    Арт. О00000004560
    5.0
    2
    Уровень Mitax 2000 ERGO 360
    Уровень Mitax 2000 ERGO 360
    Уровень Mitax 2000 ERGO 360
      Уровень Mitax 2000 ERGO 360
      Уровень Mitax 2000 ERGO 360
      Уровень Mitax 2000 ERGO 360

      Уровень Mitax 2000 ERGO 360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004560
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 2000 ERGO 360 представляет собой измерительный инструмент профессионального премиум-класса. Предназначен для выявления отклонения поверхностей. Применяется на строительных площадках, а также в ремонтных, монтажных работах.На устройстве установлены три глазка, которые комфортно просматривать с разных ракурсов. Это позволяет работать в узких труднодоступных местах. Пузырьки выполнены из акрила, что гарантирует прочность и надежность, защищенность от механических повреждений. Снимаются, заменяются в случае необходимости. В составе глазков нет спирта, и это позволяет эффективно применять прибор в температурных условиях -50...+41 °С.

        Преимущества

        • Резиновые накладки на корпусе обеспечивают прочность
        • 2 вертикальных глазка, 1 горизонтальный
        • Ориентирован на интенсивное использование