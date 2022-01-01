Фильтр косой Valtec 1/2" VT.192.N.04
Арт. X1691384050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1/2
- Фильтр механической очистки косого типа. Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении
Преимущества
- Корпус и пробка фильтров изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165) и никелированы
- Между ними корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка
- Изделие соответствует всем требованиям безопасности