Клапан 3-х ходовой смесительный Valtec 1" VT.MIX03.G.06

Описание товара:

Предназначен для использования в смесительных и разделительных узлах гидравлических систем. Управление клапаном может осуществляться вручную или с помощью сервопривода с крутящим моментом не менее 5 Нм (рекомендуется модель VT.M.106). Корпус и регулирующий элемент выполнены из латуни, что исключает возможность появления коррозионных отложений в рабочих зазорах. Уплотнение штока достигается с помощью двух колец из синтетического каучука EPDM PEROX. При этом верхнее кольцо легко заменить без полной разборки изделия. Клапан ремонтопригоден и состоит всего из четырех основных деталей, что повышает его надежность. Максимальная рабочая температура теплоносителя – 120 °C, нормативное давление – 10 бар. Резьба присоединений – внутренняя. Ручка управления входит в комплект.