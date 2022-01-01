Влагомер Testo 608-H2
Арт. geototal_325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Комнатный
|Да
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Портативный
|Нет
- Термогигрометр Testo 608-H2 - это измерительный прибор, сконструированный для определения температуры и влажности окружающего воздуха. Данная модель оснащена двухстрочным дисплеем, на котором отображаются полученные результаты. Встроенная функция LED сигнализации дает понять оператору, что полученные результаты вышли за заданные границы.
Преимущества
- Питание от батарейки 9 В
- Функция отображения максимального и минимального значения
- Расчет точки росы
- Хорошая видимость дисплея даже с большого расстояния
- Разрешение - 0.1 °C температуры и 0.1 % относительной влажности
- Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности
- При выходе из заданных границ измерения активируется LED сигнальная функция