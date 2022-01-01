Влагомер Testo 608-H2

Преимущества

Питание от батарейки 9 В

Функция отображения максимального и минимального значения

Расчет точки росы

Хорошая видимость дисплея даже с большого расстояния

Разрешение - 0.1 °C температуры и 0.1 % относительной влажности

Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности

При выходе из заданных границ измерения активируется LED сигнальная функция

Термогигрометр Testo 608-H2 - это измерительный прибор, сконструированный для определения температуры и влажности окружающего воздуха. Данная модель оснащена двухстрочным дисплеем, на котором отображаются полученные результаты. Встроенная функция LED сигнализации дает понять оператору, что полученные результаты вышли за заданные границы.