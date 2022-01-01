Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Влагомер Testo 608-H2
Найти аналог
Гигрометры
    Влагомер Testo 608-H2
    Арт. geototal_325
    Влагомер Testo 608-H2
    Влагомер Testo 608-H2
    Влагомер Testo 608-H2
      Влагомер Testo 608-H2
      Влагомер Testo 608-H2
      Влагомер Testo 608-H2

      Влагомер Testo 608-H2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_325

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Комнатный
      		Да
      Портативный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термогигрометр Testo 608-H2 - это измерительный прибор, сконструированный для определения температуры и влажности окружающего воздуха. Данная модель оснащена двухстрочным дисплеем, на котором отображаются полученные результаты. Встроенная функция LED сигнализации дает понять оператору, что полученные результаты вышли за заданные границы.

        Преимущества

        • Питание от батарейки 9 В
        • Функция отображения максимального и минимального значения
        • Расчет точки росы
        • Хорошая видимость дисплея даже с большого расстояния
        • Разрешение - 0.1 °C температуры и 0.1 % относительной влажности
        • Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности
        • При выходе из заданных границ измерения активируется LED сигнальная функция