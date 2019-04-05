Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статьи
Как почистить газовую колонку
05.04.2019

Как почистить газовую колонку

Как очистить газовую колонку самостоятельно

Газовая колонка – самое выгодное оборудование для нагрева воды в регионах, богатых природным газом. Она экономична и удобна в использовании, имеет большой срок эксплуатации, при этом необходимо периодически выполнять обслуживание составных частей и использовать агрегат только по назначению.

Газовые колонки различных фирм-производителей имеют схожее строение, поэтому советы, как почистить газовую колонку Нева, не будут сильно отличаться от рекомендаций по прочистке агрегатов BOSCH.

Прочистку оборудования желательно проводить не реже 1 раза в год. Как промыть газовую колонку правильно и не повредить внутренние механизмы, расскажем в нашей статье.

Причины загрязнения газовых горелок

Так как элементы колонки контактируют и с водой, и с газом, то проблемы могут появляться по этим двум направлениям:

  1. Газовая система колонки может накапливать продукты сжигания – сажу, нагар и копоть. При засорении мелкими частицами привычная нормальная тяга уменьшается, и это приводит к медленному нагреву воды.
  2. Вода повышенной жесткости содержит избыток солей, которые оседают на стенках труб в виде накипи. Это способствует снижению напора воды вплоть до прекращения ее подачи.

Устройство газовой колонки

Краткий обзор внутренних систем газовой колонки поможет разобраться с ее последующей прочисткой. С внешней стороны колонка выглядит как металлический ящик с подведенными к ней газовой и водопроводной трубой. Внутри находится горелка, запальник и теплообменник, в который поступает холодная вода для последующего нагрева.


Схема работы газовой горелки: при открывании крана с горячей водой в агрегате включается розжиг (пьезо- или электрический, в зависимости от модели), подается газ. С помощью запальника поджигается горелка, которая нагревает воду в теплообменнике. Продукты сгорания газа отводятся через вентиляцию, но есть бюджетные варианты, не имеющие такой функции. В этом случае требуется принудительное вентилирование помещения.

Какие процедуры по обслуживанию газовой горелки можно выполнить самостоятельно без помощи специалиста?

  • Прочистка внутренностей горелки от пыли.
  • Очистка горелки от сажи.
  • Очищение теплообменника от накипи и копоти.
  • Промывка водопровода.
  • Смазка всех подвижных частей.
  • Осмотр уплотнителей на герметичность.
  • Проверка датчика тяги.

Газовая горелка нуждается в прочистке, если:

  • возникают перебои в работе (агрегат не включается или функционирует короткими промежутками);
  • часто срабатывает УЗО;
  • слабый нагрев воды при включении на полную мощность;
  • плохой напор воды в кране.

Как почистить теплообменник газовой колонки

Копоть.

Важно регулярно вычищать копоть и нагар, чтобы в дальнейшем не тратиться на новый дорогостоящий теплообменник.

Как почистить радиатор (теплообменник) газовой колонки? Сперва следует вынуть этот элемент из колонки и плотно закрыть чем-нибудь сопла горелки, чтобы избежать попадания туда сажи и копоти.

Схема очистки теплообменника от копоти

  1. Сперва нужно перекрыть подачу воды и газа в доме и открутить ближайший к колонке кран горячей воды.
  2. Ослабить накидную гайку, которая соединяет трубу и водяной узел – будет достаточно 2-х оборотов гаечным или газовым ключом. При этом оставшаяся в трубах вода будет стекать из крана.
  3. Открутить накидные гайки до состояния, чтобы можно было легко вытащить узел с водой.
  4. Снять деталь и тщательно промыть ее с чистящим средством и жесткой щеткой, хорошо сполоснуть под проточной водой.
  5. Собрать систему в обратном порядке. Не забыть поменять уплотнительные кольца на трубах на новые.
  6. Обязательно проверить систему на герметичность. Возобновить подачу воды, она должна заполнить теплообменник. Снова закрыть кран и проверить соединения на надежность. При отсутствии протеканий можно открывать вентиль газа и запускать прибор в обычном рабочем режиме.

Накипь.

Как очистить газовую колонку от накипи самостоятельно? Для этого используются как покупные чистящие средства, так и самостоятельно приготовленные растворы 9% уксуса и воды (пропорции 1:5) или лимонной кислоты и воды (100 г на 500 мл).

Схема очистки теплообменника от накипи

При использовании покупного чистящего средства: правила очистки смотрите на этикетке.

При использовании домашних растворов:

  1. раствор заливается в теплообменник и оставляется на несколько часов. Чем дольше отмокает, тем лучше.
  2. По истечении времени слить раствор и хорошо промыть внутреннюю часть детали под сильной струей воды.


Подобную процедуру рекомендуется проводить не реже 1 раза в год, вне зависимости от степени загрязнения теплообменника. Это поможет продлить срок службы агрегата надолго.

Как чистить горелку в газовой колонке

  1. Прежде чем начать любые очистные работы, обязательно перекрывайте подачу газа и воды.
  2. Открутите крепеж и снимите корпус газовой колонки.
  3. Отключите панель управления от термодатчика и системного модуля, отсоединив проводку.
  4. Снимите горелку и выключите коллектор. Тщательно прочистите всё жесткой щеткой, сметая сажу и нагар. После пройдитесь мокрой тряпочкой и вытрите все насухо.
  5. Электроды, датчик и контакты также очистите от нагара.
  6. Жиклеры горелки прочистите тонким предметом (проволокой, например). Горелку промойте водой с мылом, тщательно прополощите под струей проточной воды.
  7. Тщательно просушите все детали и соберите колонку в обратном порядке.

Как прочистить водоприемный узел

Этот узел содержит фильтр в виде мелкой сетки, который задерживает крупные частицы из осадков и ржавчины. При этом необходимо посмотреть натяжение мембраны – она обеспечивает подачу газа при открывании водяного крана.


Правила прочистки водоприемного узла:

  1. Достать узел из колонки.
  2. Открыть корпус, раскрутив крепежные винты.
  3. Прочистить фильтр под проточной водой.
  4. Проверить мембрану: если она выпуклая, то ее срок службы истек и нужно заменить на новую (желательно из силикона).
  5. Закрыть корпус узла и затянуть крепеж – это позволит мембране равномерно растянуться.
  6. Поставить узел на место.

Заключение

Для прочистки газовой колонки нужно иметь в виду, что не все работы вы сможете выполнить без помощи специалиста. В газовой системе самостоятельно можно почистить только саму горелку и форсунки, а вот водопроводные элементы вы можете обрабатывать полностью сами. Важно при прочистке соблюдать правила и рекомендации, которые изложены в этой статье.

К списку статей Следующая
Еще статьи