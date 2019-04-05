Как очистить газовую колонку самостоятельно

Газовая колонка – самое выгодное оборудование для нагрева воды в регионах, богатых природным газом. Она экономична и удобна в использовании, имеет большой срок эксплуатации, при этом необходимо периодически выполнять обслуживание составных частей и использовать агрегат только по назначению.

Газовые колонки различных фирм-производителей имеют схожее строение, поэтому советы, как почистить газовую колонку Нева, не будут сильно отличаться от рекомендаций по прочистке агрегатов BOSCH.

Прочистку оборудования желательно проводить не реже 1 раза в год. Как промыть газовую колонку правильно и не повредить внутренние механизмы, расскажем в нашей статье.

Причины загрязнения газовых горелок

Так как элементы колонки контактируют и с водой, и с газом, то проблемы могут появляться по этим двум направлениям:

Газовая система колонки может накапливать продукты сжигания – сажу, нагар и копоть. При засорении мелкими частицами привычная нормальная тяга уменьшается, и это приводит к медленному нагреву воды. Вода повышенной жесткости содержит избыток солей, которые оседают на стенках труб в виде накипи. Это способствует снижению напора воды вплоть до прекращения ее подачи.

Устройство газовой колонки

Краткий обзор внутренних систем газовой колонки поможет разобраться с ее последующей прочисткой. С внешней стороны колонка выглядит как металлический ящик с подведенными к ней газовой и водопроводной трубой. Внутри находится горелка, запальник и теплообменник, в который поступает холодная вода для последующего нагрева.





Схема работы газовой горелки: при открывании крана с горячей водой в агрегате включается розжиг (пьезо- или электрический, в зависимости от модели), подается газ. С помощью запальника поджигается горелка, которая нагревает воду в теплообменнике. Продукты сгорания газа отводятся через вентиляцию, но есть бюджетные варианты, не имеющие такой функции. В этом случае требуется принудительное вентилирование помещения.

Какие процедуры по обслуживанию газовой горелки можно выполнить самостоятельно без помощи специалиста?

Прочистка внутренностей горелки от пыли.

Очистка горелки от сажи.

Очищение теплообменника от накипи и копоти.

Промывка водопровода.

Смазка всех подвижных частей.

Осмотр уплотнителей на герметичность.

Проверка датчика тяги.

Газовая горелка нуждается в прочистке, если:

возникают перебои в работе (агрегат не включается или функционирует короткими промежутками);

часто срабатывает УЗО;

слабый нагрев воды при включении на полную мощность;

плохой напор воды в кране.

Как почистить теплообменник газовой колонки

Копоть.

Важно регулярно вычищать копоть и нагар, чтобы в дальнейшем не тратиться на новый дорогостоящий теплообменник.

Как почистить радиатор (теплообменник) газовой колонки? Сперва следует вынуть этот элемент из колонки и плотно закрыть чем-нибудь сопла горелки, чтобы избежать попадания туда сажи и копоти.

Схема очистки теплообменника от копоти

Сперва нужно перекрыть подачу воды и газа в доме и открутить ближайший к колонке кран горячей воды. Ослабить накидную гайку, которая соединяет трубу и водяной узел – будет достаточно 2-х оборотов гаечным или газовым ключом. При этом оставшаяся в трубах вода будет стекать из крана. Открутить накидные гайки до состояния, чтобы можно было легко вытащить узел с водой. Снять деталь и тщательно промыть ее с чистящим средством и жесткой щеткой, хорошо сполоснуть под проточной водой. Собрать систему в обратном порядке. Не забыть поменять уплотнительные кольца на трубах на новые. Обязательно проверить систему на герметичность. Возобновить подачу воды, она должна заполнить теплообменник. Снова закрыть кран и проверить соединения на надежность. При отсутствии протеканий можно открывать вентиль газа и запускать прибор в обычном рабочем режиме.

Накипь.

Как очистить газовую колонку от накипи самостоятельно? Для этого используются как покупные чистящие средства, так и самостоятельно приготовленные растворы 9% уксуса и воды (пропорции 1:5) или лимонной кислоты и воды (100 г на 500 мл).

Схема очистки теплообменника от накипи

При использовании покупного чистящего средства: правила очистки смотрите на этикетке.

При использовании домашних растворов:

раствор заливается в теплообменник и оставляется на несколько часов. Чем дольше отмокает, тем лучше. По истечении времени слить раствор и хорошо промыть внутреннюю часть детали под сильной струей воды.





Подобную процедуру рекомендуется проводить не реже 1 раза в год, вне зависимости от степени загрязнения теплообменника. Это поможет продлить срок службы агрегата надолго.

Как чистить горелку в газовой колонке

Прежде чем начать любые очистные работы, обязательно перекрывайте подачу газа и воды. Открутите крепеж и снимите корпус газовой колонки. Отключите панель управления от термодатчика и системного модуля, отсоединив проводку. Снимите горелку и выключите коллектор. Тщательно прочистите всё жесткой щеткой, сметая сажу и нагар. После пройдитесь мокрой тряпочкой и вытрите все насухо. Электроды, датчик и контакты также очистите от нагара. Жиклеры горелки прочистите тонким предметом (проволокой, например). Горелку промойте водой с мылом, тщательно прополощите под струей проточной воды. Тщательно просушите все детали и соберите колонку в обратном порядке.

Как прочистить водоприемный узел

Этот узел содержит фильтр в виде мелкой сетки, который задерживает крупные частицы из осадков и ржавчины. При этом необходимо посмотреть натяжение мембраны – она обеспечивает подачу газа при открывании водяного крана.





Правила прочистки водоприемного узла:

Достать узел из колонки. Открыть корпус, раскрутив крепежные винты. Прочистить фильтр под проточной водой. Проверить мембрану: если она выпуклая, то ее срок службы истек и нужно заменить на новую (желательно из силикона). Закрыть корпус узла и затянуть крепеж – это позволит мембране равномерно растянуться. Поставить узел на место.

Заключение

Для прочистки газовой колонки нужно иметь в виду, что не все работы вы сможете выполнить без помощи специалиста. В газовой системе самостоятельно можно почистить только саму горелку и форсунки, а вот водопроводные элементы вы можете обрабатывать полностью сами. Важно при прочистке соблюдать правила и рекомендации, которые изложены в этой статье.