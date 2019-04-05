Как очистить газовую колонку самостоятельно
Газовая колонка – самое выгодное оборудование для нагрева воды в регионах, богатых природным газом. Она экономична и удобна в использовании, имеет большой срок эксплуатации, при этом необходимо периодически выполнять обслуживание составных частей и использовать агрегат только по назначению.
Газовые колонки различных фирм-производителей имеют схожее строение, поэтому советы, как почистить газовую колонку Нева, не будут сильно отличаться от рекомендаций по прочистке агрегатов BOSCH.
Прочистку оборудования желательно проводить не реже 1 раза в год. Как промыть газовую колонку правильно и не повредить внутренние механизмы, расскажем в нашей статье.
Причины загрязнения газовых горелок
Так как элементы колонки контактируют и с водой, и с газом, то проблемы могут появляться по этим двум направлениям:
- Газовая система колонки может накапливать продукты сжигания – сажу, нагар и копоть. При засорении мелкими частицами привычная нормальная тяга уменьшается, и это приводит к медленному нагреву воды.
- Вода повышенной жесткости содержит избыток солей, которые оседают на стенках труб в виде накипи. Это способствует снижению напора воды вплоть до прекращения ее подачи.
Устройство газовой колонки
Краткий обзор внутренних систем газовой колонки поможет разобраться с ее последующей прочисткой. С внешней стороны колонка выглядит как металлический ящик с подведенными к ней газовой и водопроводной трубой. Внутри находится горелка, запальник и теплообменник, в который поступает холодная вода для последующего нагрева.
Схема работы газовой горелки: при открывании крана с горячей водой в агрегате включается розжиг (пьезо- или электрический, в зависимости от модели), подается газ. С помощью запальника поджигается горелка, которая нагревает воду в теплообменнике. Продукты сгорания газа отводятся через вентиляцию, но есть бюджетные варианты, не имеющие такой функции. В этом случае требуется принудительное вентилирование помещения.
Какие процедуры по обслуживанию газовой горелки можно выполнить самостоятельно без помощи специалиста?
- Прочистка внутренностей горелки от пыли.
- Очистка горелки от сажи.
- Очищение теплообменника от накипи и копоти.
- Промывка водопровода.
- Смазка всех подвижных частей.
- Осмотр уплотнителей на герметичность.
- Проверка датчика тяги.
Газовая горелка нуждается в прочистке, если:
- возникают перебои в работе (агрегат не включается или функционирует короткими промежутками);
- часто срабатывает УЗО;
- слабый нагрев воды при включении на полную мощность;
- плохой напор воды в кране.
Как почистить теплообменник газовой колонки
Копоть.
Важно регулярно вычищать копоть и нагар, чтобы в дальнейшем не тратиться на новый дорогостоящий теплообменник.
Как почистить радиатор (теплообменник) газовой колонки? Сперва следует вынуть этот элемент из колонки и плотно закрыть чем-нибудь сопла горелки, чтобы избежать попадания туда сажи и копоти.
Схема очистки теплообменника от копоти
- Сперва нужно перекрыть подачу воды и газа в доме и открутить ближайший к колонке кран горячей воды.
- Ослабить накидную гайку, которая соединяет трубу и водяной узел – будет достаточно 2-х оборотов гаечным или газовым ключом. При этом оставшаяся в трубах вода будет стекать из крана.
- Открутить накидные гайки до состояния, чтобы можно было легко вытащить узел с водой.
- Снять деталь и тщательно промыть ее с чистящим средством и жесткой щеткой, хорошо сполоснуть под проточной водой.
- Собрать систему в обратном порядке. Не забыть поменять уплотнительные кольца на трубах на новые.
- Обязательно проверить систему на герметичность. Возобновить подачу воды, она должна заполнить теплообменник. Снова закрыть кран и проверить соединения на надежность. При отсутствии протеканий можно открывать вентиль газа и запускать прибор в обычном рабочем режиме.
Накипь.
Как очистить газовую колонку от накипи самостоятельно? Для этого используются как покупные чистящие средства, так и самостоятельно приготовленные растворы 9% уксуса и воды (пропорции 1:5) или лимонной кислоты и воды (100 г на 500 мл).
Схема очистки теплообменника от накипи
При использовании покупного чистящего средства: правила очистки смотрите на этикетке.
При использовании домашних растворов:
- раствор заливается в теплообменник и оставляется на несколько часов. Чем дольше отмокает, тем лучше.
- По истечении времени слить раствор и хорошо промыть внутреннюю часть детали под сильной струей воды.
Подобную процедуру рекомендуется проводить не реже 1 раза в год, вне зависимости от степени загрязнения теплообменника. Это поможет продлить срок службы агрегата надолго.
Как чистить горелку в газовой колонке
- Прежде чем начать любые очистные работы, обязательно перекрывайте подачу газа и воды.
- Открутите крепеж и снимите корпус газовой колонки.
- Отключите панель управления от термодатчика и системного модуля, отсоединив проводку.
- Снимите горелку и выключите коллектор. Тщательно прочистите всё жесткой щеткой, сметая сажу и нагар. После пройдитесь мокрой тряпочкой и вытрите все насухо.
- Электроды, датчик и контакты также очистите от нагара.
- Жиклеры горелки прочистите тонким предметом (проволокой, например). Горелку промойте водой с мылом, тщательно прополощите под струей проточной воды.
- Тщательно просушите все детали и соберите колонку в обратном порядке.
Как прочистить водоприемный узел
Этот узел содержит фильтр в виде мелкой сетки, который задерживает крупные частицы из осадков и ржавчины. При этом необходимо посмотреть натяжение мембраны – она обеспечивает подачу газа при открывании водяного крана.
Правила прочистки водоприемного узла:
- Достать узел из колонки.
- Открыть корпус, раскрутив крепежные винты.
- Прочистить фильтр под проточной водой.
- Проверить мембрану: если она выпуклая, то ее срок службы истек и нужно заменить на новую (желательно из силикона).
- Закрыть корпус узла и затянуть крепеж – это позволит мембране равномерно растянуться.
- Поставить узел на место.
Заключение
Для прочистки газовой колонки нужно иметь в виду, что не все работы вы сможете выполнить без помощи специалиста. В газовой системе самостоятельно можно почистить только саму горелку и форсунки, а вот водопроводные элементы вы можете обрабатывать полностью сами. Важно при прочистке соблюдать правила и рекомендации, которые изложены в этой статье.