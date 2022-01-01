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Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)
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Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)
    Арт. X131506137
    Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)
    Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)
      Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)
      Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)

      Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506137

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л) - без следа удаляет пыль, грязь, масло и прочие загрязнения. Концентрат используется для бесконтактной мойки автомобиля. Вещество не разрушает цветные металлы.

        • Состав - вода очищенная, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, умягчители воды, гидроксид натрия, ингибитор коррозии, краситель.
        • Разведение - 10-20 г/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 150-300 г в пенокомплект (1 л). Расход на одну легковую машину должен составлять 60-100 г концентрата.