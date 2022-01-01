Активная пена Grass Active Foam Extra 700101 (1 л) - без следа удаляет пыль, грязь, масло и прочие загрязнения. Концентрат используется для бесконтактной мойки автомобиля. Вещество не разрушает цветные металлы.

Состав - вода очищенная, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, умягчители воды, гидроксид натрия, ингибитор коррозии, краситель.

Разведение - 10-20 г/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 150-300 г в пенокомплект (1 л). Расход на одну легковую машину должен составлять 60-100 г концентрата.