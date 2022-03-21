Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диффузор Сварог (CS 81) IVF0602 00000087544
5.0
2
Найти аналог
Изоляторы
    Диффузор Сварог (CS 81) IVF0602 00000087544
    Арт. X131107207
    5.0
    2
    Диффузор Сварог (CS 81) IVF0602 00000087544

      Диффузор Сварог (CS 81) IVF0602 00000087544

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диффузор Сварог (CS 81) IVF0602 00000087544 - является сменной частью плазмотрона TECH CS 81 и его аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.

        Преимущества

        • Используется как для стандартных, так и для удлиненных катодов и сопел
        • Материал - термоустойчивый пластик
        • Посадочный диаметр, мм - 14.7
        • Высота, мм - 8.3
        • Длительный срок службы