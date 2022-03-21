Преимущества

Используется как для стандартных, так и для удлиненных катодов и сопел



Материал - термоустойчивый пластик



Посадочный диаметр, мм - 14.7



Высота, мм - 8.3



Длительный срок службы

Диффузор Сварог (CS 81) IVF0602 00000087544 - является сменной частью плазмотрона TECH CS 81 и его аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.