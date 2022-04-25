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Электроды ЛЭЗ Комсомолец-100 для меди, 4 мм, 5 кг
5.0
2
3 060 ₽
Электроды
    Электроды ЛЭЗ Комсомолец-100 для меди, 4 мм, 5 кг
    Арт. 720309
    5.0
    2
    Электроды ЛЭЗ Комсомолец-100 для меди, 4 мм, 5 кг

      Электроды ЛЭЗ Комсомолец-100 для меди, 4 мм, 5 кг

      3 060 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЛЭЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Марка электрода
      		Комсомолец-100
      Свариваемый материал
      		медь
      Все характеристики
      3 060 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ЛЭЗ Комсомолец-100 для меди, 4 мм, 5 кг, со специальным покрытием  - предназначены для ручной дуговой сварки и наплавки изделий из технически чистой меди марок: М1, М2, МЗ. Сварку производят с предварительным местным подогревом до 300-700°С в зависимости от толщины свариваемого металла. Сварка и наплавка в нижнем и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.

        Преимущества

        • Обеспечивают получение наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди