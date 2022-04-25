Преимущества

Обеспечивают получение наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди

Электроды ЛЭЗ Комсомолец-100 для меди, 4 мм, 5 кг, со специальным покрытием - предназначены для ручной дуговой сварки и наплавки изделий из технически чистой меди марок: М1, М2, МЗ. Сварку производят с предварительным местным подогревом до 300-700°С в зависимости от толщины свариваемого металла. Сварка и наплавка в нижнем и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.