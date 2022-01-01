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Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1500
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1500
    Арт. 704239229
    Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1500

      Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239229

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		820x452x105
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1500 оборудован электронным термостатом, который с максимальной точностью поддерживает заданную температуру в помещении, полностью исключает температурные перепады. Пользователь может с помощью дисплея установить необходимую ему температуру обогрева. Универсальный монтаж электрического обогревателя предполагает возможность как настенной, так и напольной установки. 

        Преимущества

        • Стильное оформление с матовым черным стеклом
        • Электронный высокоточный термостат
        • Double-U-Force нагревательный элемент
        • Двойная мощность нагрева (100 и 50%)
        • 3 режима работы: AUTO, HI или LOW
        • Управление с пультом ДУ
        • Дисплей с индикацией температур
        • 8-часовой таймер отключения
        • Не нагревающаяся панель корпуса
        • Обогревает, не расходуя кислород
        • Нулевой уровень шума
        • Экономный расход энергии
        • Функция включения Auto Restart
        • Датчик предохранения от опрокидывания
        • Система защиты от перегрева
        • Корпус защитой от брызг IP24
        • Установка на стену или на пол