Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
Арт. geototal_729
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|3400
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Зажим
|винт
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Диаметр верхней части штатива, мм
|30
Подробное описание товара:Элевационный штатив ADA LIFT 34 с дополнительными секциями для установки лазерных уровней (нивелиров) с максимальной рабочей высотой. Регулируемая колонка позволяет плавно двигать вверх или вниз лазерный уровень для точного наведения или перемещения горизонтальной лазерной плоскости. Предварительно выставляете высоту штатива раскладывая ноги, далее в работе регулируете точную высоту системой лифта с микрометрическим винтом элевационной колонки штатива. Если высоты штатива (160 см) не достаточно для работы используются дополнительные секции. С помощью трех секций общая высота штатива увеличивается до 3.4 метра.
Особенности и Преимущества:
- Регулируемая высота.
- Дополнительные секции.
- Прочная конструкция.
- Быстрая фиксация ножек на клипсах.
- Штатив выполнен из алюминия и стали.
- Винт-переходник с резьбы 5/8" на 1/4".
- Пузырьковый уровень.
Комплектация:
- Элевационный штатив.
- Дополнительные секции (3 шт).
- Винт-переходник с резьбы 5/8 на 1/4.
- Сумка-чехол.