Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Регулируемая высота.

Дополнительные секции.

Прочная конструкция.

Быстрая фиксация ножек на клипсах.

Штатив выполнен из алюминия и стали.

Винт-переходник с резьбы 5/8" на 1/4".

Пузырьковый уровень.

Комплектация:

Элевационный штатив. Дополнительные секции (3 шт). Винт-переходник с резьбы 5/8 на 1/4. Сумка-чехол.

Элевационный штатив ADA LIFT 34 с дополнительными секциями для установки лазерных уровней (нивелиров) с максимальной рабочей высотой. Регулируемая колонка позволяет плавно двигать вверх или вниз лазерный уровень для точного наведения или перемещения горизонтальной лазерной плоскости. Предварительно выставляете высоту штатива раскладывая ноги, далее в работе регулируете точную высоту системой лифта с микрометрическим винтом элевационной колонки штатива. Если высоты штатива (160 см) не достаточно для работы используются дополнительные секции. С помощью трех секций общая высота штатива увеличивается до 3.4 метра.