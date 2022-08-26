Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
    Арт. geototal_729
    5.0
    1
    Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
    Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
    Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
      Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
      Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями
      Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями

      Штатив элевационный ADA LIFT 34 с дополнительными секциями

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_729
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		3400
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		винт
      Диаметр верхней части штатива, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Элевационный штатив ADA LIFT 34 с дополнительными секциями для установки лазерных уровней (нивелиров) с максимальной рабочей высотой. Регулируемая колонка позволяет плавно двигать вверх или вниз лазерный уровень для точного наведения или перемещения горизонтальной лазерной плоскости. Предварительно выставляете высоту штатива раскладывая ноги, далее в работе регулируете точную высоту системой лифта с микрометрическим винтом элевационной колонки штатива. Если высоты штатива (160 см) не достаточно для работы используются дополнительные секции. С помощью трех секций общая высота штатива увеличивается до 3.4 метра.

        Особенности и Преимущества:

        • Регулируемая высота.
        • Дополнительные секции.
        • Прочная конструкция. 
        • Быстрая фиксация ножек на клипсах.
        • Штатив выполнен из алюминия и стали.
        • Винт-переходник с резьбы 5/8" на 1/4".
        • Пузырьковый уровень.

        Комплектация:

        1. Элевационный штатив.
        2. Дополнительные секции (3 шт).
        3. Винт-переходник с резьбы 5/8 на 1/4.
        4. Сумка-чехол.