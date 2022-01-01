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Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747
70 ₽
Элементы питания
    Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747
    Арт. О00000014948
    Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747

      Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747

      70 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014948

      Характеристики

      Производитель
      		Ergolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      70 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Ergolux Alkaline BL-2 (AA — LR6, 1.5В) подойдет для приборов со средним энергопотреблением.

        Преимущества

        • Имеет небольшой вес и удобную упаковку, которая защищает элементы от попадания внуть пыли и влаги
        • По сравнению с обычными солевыми элементами работают и хранятся значительно дольше