Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747
Арт. О00000014948
Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747
Арт. О00000014948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый
- Батарейка Ergolux Alkaline BL-2 (AA — LR6, 1.5В) подойдет для приборов со средним энергопотреблением.
Преимущества
- Имеет небольшой вес и удобную упаковку, которая защищает элементы от попадания внуть пыли и влаги
- По сравнению с обычными солевыми элементами работают и хранятся значительно дольше