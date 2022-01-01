Грабли Finland 2002-Ч

Грабли веерные для листвы FINLAND Облегченные веерные грабли для уборки опавшей листвы и травы. Рабочая поверхность изготовлена из высокопрочного пластика. Прочные зубья с пружинным эффектом. Быстро собирается, для этого есть удобный хват. Количество зубьев: 23. Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров! Указанная информация не является публичной офертой.