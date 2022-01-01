Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Грабли Finland 2002-Ч
1 170 ₽
Грабли
    Грабли Finland 2002-Ч
    Арт. О00000027720
    Грабли Finland 2002-Ч

      Грабли Finland 2002-Ч

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027720

      Характеристики

      Производитель
      		Finland
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Черенок в комплекте
      		Да
      Ширина обработки, мм
      		500
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грабли веерные для листвы FINLAND Облегченные веерные грабли для уборки опавшей листвы и травы. Рабочая поверхность изготовлена из высокопрочного пластика. Прочные зубья с пружинным эффектом. Быстро собирается, для этого есть удобный хват. Количество зубьев: 23. Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров! Указанная информация не является публичной офертой.