Видео штатив для фото/видео ADA Digit 65
Арт. geototal_766
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|650
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Присоединительная резьба, дюйм
|1/4
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Зажим
|клипса
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Диаметр верхней части штатива, мм
|12
Подробное описание товара:Фото/видео штатив ADA Digit 65 - раскладной штатив с элевационной колонкой до 65 см. Универсальный штатив для работы на небольшой высоте. Отлично подходит для работы с лазерным инструментом для установки электрических розеток, канализационных труб, радиаторов отопления и т.п.
Особенности и преимущества:
- Легкий штатив выполнен из алюминиевого сплава.
- Малый размер - легко носить, легко работать.
- Горизонтальный луч можно точно установить на нужной высоте при помощи выдвижной колонки.
- Диапазон регулирования - 12 см.
- Пузырьковый уровень.
Комплектация:
- Штатив для фото/видео ADA DIGIT 65.