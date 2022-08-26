Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Легкий штатив выполнен из алюминиевого сплава.

Малый размер - легко носить, легко работать.

Горизонтальный луч можно точно установить на нужной высоте при помощи выдвижной колонки.

Диапазон регулирования - 12 см.

Пузырьковый уровень.

Комплектация:

Штатив для фото/видео ADA DIGIT 65.

Фото/видео штатив ADA Digit 65 - раскладной штатив с элевационной колонкой до 65 см. Универсальный штатив для работы на небольшой высоте. Отлично подходит для работы с лазерным инструментом для установки электрических розеток, канализационных труб, радиаторов отопления и т.п.