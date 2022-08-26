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Штатив для фото/видео ADA Digit 65
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Видео штатив для фото/видео ADA Digit 65
    Арт. geototal_766
    5.0
    1
    Штатив для фото/видео ADA Digit 65
    Штатив для фото/видео ADA Digit 65
    Штатив для фото/видео ADA Digit 65
      Штатив для фото/видео ADA Digit 65
      Штатив для фото/видео ADA Digit 65
      Штатив для фото/видео ADA Digit 65

      Видео штатив для фото/видео ADA Digit 65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_766
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		650
      Присоединительная резьба, дюйм
      		1/4
      Зажим
      		клипса
      Диаметр верхней части штатива, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Фото/видео штатив ADA Digit 65 - раскладной штатив с элевационной колонкой до 65 см. Универсальный штатив для работы на небольшой высоте. Отлично подходит для работы с лазерным инструментом для установки электрических розеток, канализационных труб, радиаторов отопления и т.п.

        Особенности и преимущества:

        • Легкий штатив выполнен из алюминиевого сплава. 
        • Малый размер - легко носить, легко работать.
        • Горизонтальный луч можно точно установить на нужной высоте при помощи выдвижной колонки. 
        • Диапазон регулирования - 12 см.
        • Пузырьковый уровень.

        Комплектация:

        1. Штатив для фото/видео ADA DIGIT 65.