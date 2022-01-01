Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
Арт. Ю00000028606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты экрана, мм
|95x36
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика FUBAG Хамелеон OPTIMA 9-13 38072 обеспечивает постоянную защиту от излучений, защищает лицо и шею от брызг металла. Благодаря специальной системе крепления снижена усталость шеи. При подъеме маски центр тяжести перемещается на уровень головы сварщика. Модель имеет режим сварка и режим шлифовка, регулировку чувствительности и времени задержки. Fubag OPTIMA 9-13 - сварочная маска, которая рекомендована для работы в различных режимах сварки (MMA, MIG/MAG, TIG).
Преимущества
- Светофильтр «Хамелеон»
- Технология Natural Color
- Зона обзора – 95x36 мм
- Диапазон светопропускания - 9-13 DIN
- Количество сенсоров – 2 шт
- Режимы Сварка/Шлифовка
- Плавная настройка чувствительности и степени затемнения
- Выполнена из ударопрочного полиамида