Преимущества

Светофильтр «Хамелеон»

Технология Natural Color

Зона обзора – 95x36 мм

Диапазон светопропускания - 9-13 DIN

Количество сенсоров – 2 шт

Режимы Сварка/Шлифовка

Плавная настройка чувствительности и степени затемнения

Выполнена из ударопрочного полиамида

Маска сварщика FUBAG Хамелеон OPTIMA 9-13 38072 обеспечивает постоянную защиту от излучений, защищает лицо и шею от брызг металла. Благодаря специальной системе крепления снижена усталость шеи. При подъеме маски центр тяжести перемещается на уровень головы сварщика. Модель имеет режим сварка и режим шлифовка, регулировку чувствительности и времени задержки. Fubag OPTIMA 9-13 - сварочная маска, которая рекомендована для работы в различных режимах сварки (MMA, MIG/MAG, TIG).