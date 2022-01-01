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Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
2 800 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
    Арт. Ю00000028606
    Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
    Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
    Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
    Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
      Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
      Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
      Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072
      Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072

      Маска сварщика Fubag Хамелеон Optima 9-13 38072

      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000028606

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты экрана, мм
      		95x36
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Маска сварщика FUBAG Хамелеон OPTIMA 9-13 38072 обеспечивает постоянную защиту от излучений, защищает лицо и шею от брызг металла. Благодаря специальной системе крепления снижена усталость шеи. При подъеме маски центр тяжести перемещается на уровень головы сварщика. Модель имеет режим сварка и режим шлифовка, регулировку чувствительности и времени задержки. Fubag OPTIMA 9-13 - сварочная маска, которая рекомендована для работы в различных режимах сварки (MMA, MIG/MAG, TIG).

        Преимущества

        • Светофильтр «Хамелеон»
        • Технология Natural Color
        • Зона обзора – 95x36 мм
        • Диапазон светопропускания - 9-13 DIN
        • Количество сенсоров – 2 шт
        • Режимы Сварка/Шлифовка
        • Плавная настройка чувствительности и степени затемнения
        • Выполнена из ударопрочного полиамида