Веерные металлические грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00 предназначены для уборки газонов от мелкого и крупного мусора. Зубцы рабочей части изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Лакированная рукоятка из 100% сосны прочно соединена с граблями, что исключает колебания и деформации во время работы инструментом.