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Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
2 040 ₽
Грабли
    Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
    Арт. О00000028127
    Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
    Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
    Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
      Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
      Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
      Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00

      Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00

      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Арт. О00000028127

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Черенок в комплекте
      		Да
      Ширина обработки, мм
      		450
      Все характеристики
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Веерные металлические грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00 предназначены для уборки газонов от мелкого и крупного мусора. Зубцы рабочей части изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Лакированная рукоятка из 100% сосны прочно соединена с граблями, что исключает колебания и деформации во время работы инструментом.