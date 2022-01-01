Грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00
Арт. О00000028127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Черенок в комплекте
|Да
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Ширина обработки, мм
|450
- Веерные металлические грабли GARDENA ClassicLine 17202-20.000.00 предназначены для уборки газонов от мелкого и крупного мусора. Зубцы рабочей части изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Лакированная рукоятка из 100% сосны прочно соединена с граблями, что исключает колебания и деформации во время работы инструментом.