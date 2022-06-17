Преимущества

Оснащён системами безопасности: отключение при падении, датчик уровня кислорода, контроль наличия пламени

Обогреватель имеет три ступени мощности 1.4/2.8/4.2 кВт

Максимальный расход топлива - 315 г/час

Масимальная площадь обогрева - 60 м²

Пьезоподжиг

Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б работает на газовом топливе. Теплоотдача осуществляется преимущественно инфракрасным излучением. Данный газовый обогреватель безопасен, эффективен и надежен. Для работы в нём используется исключительно сжиженный газ (пропан, пропан-бутан). Для инфракрасного обогревателя Ресанта ПГ-4200Б необходим газовый баллон 27 л.