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Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
5.0
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Арт. О00000013386
    5.0
    2
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
    Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б
      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б

      Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013386
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		6.3
      Габариты, мм
      		410x460x765
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200Б работает на газовом топливе. Теплоотдача осуществляется преимущественно инфракрасным излучением. Данный газовый обогреватель безопасен, эффективен и надежен. Для работы в нём используется исключительно сжиженный газ (пропан, пропан-бутан). Для инфракрасного обогревателя Ресанта ПГ-4200Б необходим газовый баллон 27 л.

        Преимущества

        • Оснащён системами безопасности: отключение при падении, датчик уровня кислорода, контроль наличия пламени
        • Обогреватель имеет три ступени мощности 1.4/2.8/4.2 кВт
        • Максимальный расход топлива - 315 г/час
        • Масимальная площадь обогрева - 60 м²
        • Пьезоподжиг