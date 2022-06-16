Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200С
Арт. О00000013381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|6.3
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Габариты, мм
|425x330x585
- Инфракрасный газовый обогреватель Ресанта ПГ-4200С работает на газовом топливе. Теплоотдача осуществляется преимущественно инфракрасным излучением. Данный газовый обогреватель безопасен, эффективен и надежен. Для работы в нём используется исключительно сжиженный газ (пропан, пропан-бутан). Для инфракрасного обогревателя Ресанта ПГ-4200С необходим газовый баллон 12 л.
Преимущества
- Оснащён системами безопасности: отключение при падении, датчик уровня кислорода, контроль наличия пламени
- Обогреватель имеет три ступени мощности 1.4/2.8/4.2 кВт
- Максимальный расход топлива - 315 г/час
- Масимальная площадь обогрева - 60 м²
- Пьезоподжиг