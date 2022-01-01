Брюки с защитой от порезов Husqvarna 5781654-52.

Описание товара:

Брюки с защитой от порезов бензопилой Husqvarna 5781654-52 изготавливаются из прочной ткани. Она обладает отличными защитными свойствами и хороша для любой погоды. Брюки Husqvarna Classic 20 подойдут для тех, кто изредка работает с бензопилой. Это оптимальный вариант для требовательных частных пользователей.

Преимущества:

Качественное изготовление;

Долговечность;

Эргономичный дизайн.

Комплектация: