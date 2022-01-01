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Брюки с защитой от порезов Husqvarna 5781654-52
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Костюмы сварщика
    Брюки с защитой от порезов Husqvarna 5781654-52
    Арт. X13280137
    Брюки с защитой от порезов Husqvarna 5781654-52

      Брюки с защитой от порезов Husqvarna 5781654-52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280137

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Брюки с защитой от порезов бензопилой Husqvarna 5781654-52 изготавливаются из прочной ткани. Она обладает отличными защитными свойствами и хороша для любой погоды. Брюки Husqvarna Classic 20 подойдут для тех, кто изредка работает с бензопилой. Это оптимальный вариант для требовательных частных пользователей.

        Преимущества:

        • Качественное изготовление;
        • Долговечность;
        • Эргономичный дизайн.

        Комплектация:

        • Брюки с защитой от порезов Husqvarna 5781654-52.