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Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
    Арт. О00000000034
    Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
    Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
    Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
      Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
      Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13
      Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13

      Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000000034

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		8
      Габариты, мм
      		850х585х640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13 рассчитан на расчистку небольших территорий. Отличается автономностью и хорошей проходимостью. Эффективность. Двухступенчатая система шнеков обеспечивает измельчение плотного снега. Быстрый запуск. Электростартер, который работает от аккумуляторной батареи 12В, позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Простая регулировка. Поворот желоба регулируется при помощи специального рычага. Работа в темноте. Фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Электростартер работает от аккумуляторной батареи 12В
        • Ограничительные башмаки защищают ковш Huter SGC 4000B 70/7/13 от повреждений
        • Ширина обработки за один проход составляет 56 см
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку