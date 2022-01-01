Преимущества

Самоходная модель

Мощный 4-тактный двигатель

Электростартер работает от аккумуляторной батареи 12В

Ограничительные башмаки защищают ковш Huter SGC 4000B 70/7/13 от повреждений

Ширина обработки за один проход составляет 56 см

Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку

Снегоуборщик Huter SGC 4000B 70/7/13 рассчитан на расчистку небольших территорий. Отличается автономностью и хорошей проходимостью. Эффективность. Двухступенчатая система шнеков обеспечивает измельчение плотного снега. Быстрый запуск. Электростартер, который работает от аккумуляторной батареи 12В, позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Простая регулировка. Поворот желоба регулируется при помощи специального рычага. Работа в темноте. Фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек.